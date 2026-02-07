Ankara'da 'sol çıkış' paneli: "Toplumsal güçler ortak kuvvete dönüşmeli"

BirGün/ANKARA

Ankara’da Artvin Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen “Türkiye’de Siyasi Durum ve Sol Çıkış” başlıklı panelde SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen ile Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi İlhan Cihaner konuştu. Panel, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde anmayla başladı.

Konuşmasına Türkiye’nin içinde bulunduğu tabloyu “çöküş” olarak tanımladı ve çıkışın yönünü “sol perspektif”te gördüğünü vurgulayarak başlayan Cihaner, “Türkiye şu anda yaşadığı çöküş halinden tam bir çöküş tablosu gösteriyor. Bu çöküş halinden çıkacaksa, bu ancak sol bir perspektifle, gelişme anlamında sol bir çıkışla mümkün” ifadelerini kullandı.

“Muhalif olmak giderek mantıksal uzantılarında yer yer Erdoğan karşıtlığına indirgendi” diyen Cihaner, şöyle konuştu:

“Yani sol çatı olarak ele aldığımızda o kadar amorf, belirsiz bir şey değil. Örneğin sol anti-emperyalist olur. Solun bir ekonomi bakış açısı olur. Özelleştirmeden yana bir sol düşünemeyiz. O artık sol değildir. Migros işçileri direniyorken Migros’un tutumunu olumlayan bir sol olamaz.”

Cihaner, Türkiye’deki kriz başlıklarının başına “hukuk devleti krizini” koyarak, “Hukuk fikri ortadan kalktı” dedi. Anayasa Mahkemesi üzerinden yaşanan tartışmaları da işaret eden Cihaner, “Şu anda geldiğimiz nokta sosyologların ‘anomi’ dediği şey: Hiçbir değerin artık caydırıcılığının, belirleyiciliğinin olmadığı ‘Biz yaparız, çünkü yapabiliyoruz’ noktasına gelmiş bir ağır kriz” diye konuştu.

Cihaner, konuşmasında özetle şunları söyledi:

“Seküler milliyetçilik önümüzdeki en büyük sıkıntılardan birisi. Genç kuşak belli partiler üzerinden milliyetçilik adı altında neredeyse ırkçılığı pompalar hale geldi. Bu da çok büyük bir sorun. Bununla hem ideolojik hem fiili olarak bir çıkış bulmak lazım. O ideolojik çalışmayı yapıp gençlerin önüne daha iyi bir Türkiye tasavvurunu güçlü bir şekilde koymadıktan sonra bugünkü gibi çete liderlerinin, kanlı katillerin idealaştırıldığı bir gençlik haline dönüşürüz. Nitekim bu genç çeteleri her gün bir vukuatlarıyla gündemde. Tabii en büyük, üzerinde durulması gereken şeylerden birisi de bu kadar çökmüş, çürümüş bir yapının toptan arındırılması. Bu tüm başlıkları ilgilendiriyor. Arındırmadan kastım şu: Emir-komuta ile karar veren hâkimler, siyasetin aparatı haline gelmiş. Şimdi bunlarla nasıl baş edeceksiniz? İnanın bana bunların hiçbiri baş edilemez sorunlar değil. Sanırım Marx’ın lafıydı: Tarih zaten önümüze bizim çözebileceğimiz sorunları koyar. Öyle kırk yılda, elli yılda düzelmez diye bir şey yok. Eğer gerçekten cesur, radikal, devrimci bir yaklaşım içerisinde giderseniz bu sorunların tamamı süratle çözülür.”

"HİÇBİR MUHALEFET PARTİSİ TEK BAŞINA ÇÖZEMEZ"

Önder İşleyen de konuşmasından ülkenin mevcut koşullarında “umut nereden yakalanacak?” sorusunu merkeze aldı. İktidarın durumunu “azınlık iktidarı” olarak nitelendiren İşleyen:

“Türkiye’de demokratik bir seçim olsa, biraz demokratik bir seçim bile olsa, bu toplumsal desteklerle ayakta kalabilmeleri imkânsız. Karşısındaki adayı tayin ederek, karşısındaki muhalefet hareketinin kuvvetini baskıyla azaltarak seçimlerin göstermelik hale geldiği bir seçime doğru götürüyorlar zaten.”

İşleyen, çıkış yolunu “birleşik muhalefet” hattında tarif etti ve bunu yalnızca partiler arası bir ittifak değil, toplumsal güçlerin ortak bir “örgütlü kuvvet”e dönüşmesine değinerek: “Birleşik muhalefet bize göre temel olarak bu anlayışın bütün muhalefete hâkim hale gelmesi. Çünkü şuna inanıyoruz ki hiçbir muhalefet partisi tek başına bu işle baş edemez.”

Muhalefetin zaaflarını sıralayan İşleyen, özetle şöyle konuştu:

“Türkiye muhalefeti olarak bu rejime karşı olan bütün güçleri ilerlememiz lazım: Artık acının, sefaletin, yoksulluğun, işsizliğin, geleceksizliğin Kürt’ü Türk’ü, baskının ve zorbalığın Kürt’ü Türk’ü kalmadığı bir ortamdayız. O yüzden rejime karşı mücadelede kolayca kimsenin “hadi şunu destekliyoruz” dediğinde destekletebileceği bir önderliğin de krizle karşı karşıya kalacağını söyleyelim. Bugün bütün hareketlerin yaşadığı kriz gibi Kürt hareketi de büyük bir krizin içerisindedir. Gerek Rojava’da yaşadıkları ve kendileri açısından hayal kırıklığına dönüşen sonuçlar, gerek Amerika ile kurdukları ilişki, gerek Erdoğan-Bahçeli ile yürüttükleri süreç bakımından… Bütün olarak Kürt halkının umut beslediği, oradan kendileri için daha özgür bir gelecek umuduna sarılabildikleri bir şey de yok ortada. Dolayısıyla biz toplumsal tabandaki en geniş birliğin, muhalefetin birliğinin politikasına ve diline sahip bir siyaseti izlememiz lazım. Bu üç başlıkta söylediğim muhalefetteki parçalanma ve dağınıklığı birleştirebilirsek, ideolojik ayrımlar etrafında oluşan parçalanma eğilimleriyle doğru mücadele edebilirsek, muhalefetin içerisine bir kama gibi sokulmaya çalışılan Kürt-Türk ayrımı etrafındaki kamplaşmanın ötesine geçebilecek bir birleşik siyaset ortaya koyabilirsek… Sonuç olarak bu rejimi yenebilecek bir kuvvet Türkiye toplumunun içerisinde var, hepimiz farkındayız. Önemli olan bu bütün potansiyeli buraya karşı bir mücadelede birleştirmek için daha yoğun, daha etkin çabalar içerisinde olmamız.”