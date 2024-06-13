Ankara'da spor salonunda silahlı kavga: 1 ölü
Ankara’nın Çankaya ilçesinde aralarında husumet olduğu öne sürülen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Ankara'nın Çankaya ilçesinde dün akşam saatlerinde F.S. adlı kişi daha önce aralarında husumet bulunan F.O.'nun spor salonuna geldi.
İkili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. F.S. yanında bulundurduğu tabancayla F.O.'ya ateş açtı.
F.S. saldırının ardından kaçarken, F.O. ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı anacak kurtarılamadı.
Silahlı saldırgan F.S. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.