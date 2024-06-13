Ankara'da spor salonunda silahlı kavga: 1 ölü

Ankara’nın Çankaya ilçesinde aralarında husumet olduğu öne sürülen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Güncel 13.06.2024 09:36 Giriş: 13.06.2024 09:36

Güncelleme: 13.06.2024 09:38 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA