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Ankara'da spor salonunda silahlı kavga: 1 ölü

Ankara’nın Çankaya ilçesinde aralarında husumet olduğu öne sürülen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Güncel
  • 13.06.2024 09:36
  • Giriş: 13.06.2024 09:36
  • Güncelleme: 13.06.2024 09:38
Kaynak: DHA
Ankara'da spor salonunda silahlı kavga: 1 ölü
Fotoğraf: DHA

Ankara'nın Çankaya ilçesinde dün akşam saatlerinde F.S. adlı kişi daha önce aralarında husumet bulunan F.O.'nun spor salonuna geldi.

İkili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. F.S. yanında bulundurduğu tabancayla F.O.'ya ateş açtı.

F.S. saldırının ardından kaçarken, F.O. ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı anacak kurtarılamadı.

Silahlı saldırgan F.S. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. 

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