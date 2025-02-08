Ankara'da spotçular çarşısında yangın; 2 dükkanda hasar oluştu

Gizem CENGİL- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Altındağ ilçesinde spotçular çarşısında yer alan bir dükkanda çıkıp, komşu dükkana sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 2 dükkanda hasar oluştu.

Anafartalar Mahallesi İtfaiye Meydanı'nda bulunan spotçular çarşısında, Hüseyin Dinç'e ait 2 katlı spot eşya dükkanında 13.00 sıralarında yangın çıktı. Çatıdaki tadilat sırasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek komşu dükkana sıçradı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatte söndürülürken, 2 dükkanda hasar oluştu. Esnaf Adnan Özkaya, "İçeride kaynak çalışması yapılıyordu. Dumanlar çıktığını gördük. Önce kendimiz müdahale ettik. Baş edemeyince itfaiyeyi çağırdık. İtfaiye geldi ve söndürdü. İnsan sağlığına dair bir kaybımız çok şükür yok. Sadece maddi hasara sebep oldu" diye konuştu. (DHA)

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