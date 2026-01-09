Ankara'da su kesintisi sona erdi

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) kentte haftalardır süren sona erdiğini açıkladı.

ASKİ'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda su kesintilerinin 16.00 itibarıyla sona erdiği duyuruldu.

Açıklamada "Saat 16.00 itibarıyla Ankara genelinde basınç düşüklüğü kaynaklı geçici su kesintileri sona ermektedir. ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin Çamlıdere Barajı’nda 24 saat esasına göre yürüttüğü çalışmalar gece saatlerinde tamamlanmıştır" denildi.

Yeni sitemin devvreye alındığı belirtilen açıklamada "Bu kapsamda; su alma yapısının altındaki kullanılabilir suyun sisteme dâhil edilmesini sağlayan yeni sistem devreye alınmış, 3. platform aktif hale getirilmiş ve toplam 27 pompa çalışır duruma getirilmiştir. ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in su güvenliğini korumak amacıyla yatırımlarını ve sahadaki teknik çalışmalarını kesintisiz biçimde sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Başkentte uzun süredir su kesintileri yapılıyordu. Su krizi nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) birbirlerini suçlamıştı. Son olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında Mansur Yavaş'ı bu konuda hedef almıştı.

Halk TV'ye konuşan Mansu Yavaş ise eleştirilere şöyle cevap vermişti: "Ankara’da su sıkıntısı yaşayan abone sayısı son derece az. En yüksek kotlardakiler yaşıyor bir, ikincisi deposu olmayanlar, üçüncüsü hidroforu olmayanlar."