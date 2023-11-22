Ankara'da sürpriz görüşme: Mansur Yavaş, Meral Akşener'i ziyaret edecek

Yerel seçimler için iş birliğine yönelik açıklamalar arka arkaya gelirken Ankara’da sürpriz bir görüşme olacağı öğrenildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yarın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret edecek.

İYİ Parti, Genel İdare Kurulu'nda alınan kararla yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla gireceğini açıklamıştı. CHP'de ise Genel Başkan değişiminden sonra Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e partiler arası iş birliği olabileceği yönünde çağrıda bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti lideri Meral Akşener'in görüşeceği kulislere yansıdı.

AKŞENER, MANSUR YAVAŞ İLE GÖRÜŞECEK

Sözcü'den Serap Belovacıklı'nın haberine göre CHP ve İYİ Parti arasında ilk temas yarın kurulacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi’nde saat 16.00'da Akşener'i ziyaret edecek. Görüşmenin gündemi yerel seçimlerde işbirliği olacak.

Akşener açıklamalarında “Hür ve müstakil olarak seçime gireceğiz” vurgusunu sık sık yapsa da Büyükşehirlerde bulunan ilçelerde işbirliği olabileceği konuşuluyor. CHP'li kurmaylar İYİ Parti'nin henüz İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmamış olmasını da ‘işbirliği kapıları henüz kapanmadı' olarak yorumluyor.