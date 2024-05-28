Ankara'da sürpriz ziyaret: Ali Yerlikaya, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de makamında ziyaret etti. Görüşmede, Bahçeli'nin Ayhan Bora Kaplan davası ve İçişleri Bakanlığı’nda yaşananlarla ilgili bazı sorularına yanıtın elden verildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü.

Habertürk'ün aktardığına göre, Yerlikaya'nın görüşmede, Bakanlığın son bir yıldaki icraatları, 'terörle', çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadeleleri hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Bakan Yerlikaya’nın Bahçeli ziyareti, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve bilgisiyle gerçekleştiği belirtildi.

Bakan Yerlikaya, suç örgütleriyle ve terörle mücadelede karşılaştıklarını, attıkları adımları, aldıkları sonuçları ve bundan sonraki hedeflerini MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye anlattı.

Özellikle organize suç örgütleriyle mücadelenin finans ayağında atılan adımlar hakkında da Bakan Yerlikaya, Bahçeli’ye bilgi verdi.

BAHÇELİ'NİN SORULARINA YANIT ELDEN VERİLDİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantılarında, Ayhan Bora Kaplan davası ve İçişleri Bakanlığı’nda yaşananlarla ilgili bazı sorular yöneltmişti. Bu görüşmede Bakan Yerlikaya, bu soruların yanıtlarını birinci elden Bahçeli’ye iletti.

Görüşmede kara para ile mücadelede şirketlere TMSF’nin kayyum olarak aranmasına ilişkin 8. Yargı Paketi’ndeki düzenleme ile genel olarak kayyumlar meselesi de değerlendirildi.