Ankara'da sürpriz ziyaret: Bahçeli, Erdoğan ile görüşecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Saray'da kabul edecek.

  • 30.04.2026 16:21
Kaynak: Haber Merkezi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün (30 Nisan Perşembe) saat 17.30’da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Saray'da ziyaret edecek.

Görüşmeyi İletişim Başkanı Burhanettin Duran X hesabı üzerinden duyurdu.

Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi bugün saat 17.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir" ifadesini kullandı.

