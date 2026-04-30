Ankara'da sürpriz ziyaret: Bahçeli, Erdoğan ile görüşecek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Saray'da kabul edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün (30 Nisan Perşembe) saat 17.30’da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Saray'da ziyaret edecek.
Görüşmeyi İletişim Başkanı Burhanettin Duran X hesabı üzerinden duyurdu.
Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi bugün saat 17.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir" ifadesini kullandı.