Ankara'da sürpriz ziyaret: Erdoğan ile Bahçeli Saray'da bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün (30 Nisan Perşembe) saat 17.30’da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Saray'da ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Görüşmeyi İletişim Başkanı Burhanettin Duran X hesabı üzerinden duyurdu. Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi bugün saat 17.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul edecektir" ifadesini kullandı.

MHP'den de görüşmenin ardından bilgi mesajı paylaşıldı. Paylaşımda "Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi" denildi.

Görüşmenin detayına ilişkin ise açıklama yapılmadı.