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Ankara'da taksi durağına silahla ateş eden kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 05.05.2024 16:53
  • Giriş: 05.05.2024 16:53
  • Güncelleme: 05.05.2024 16:53
Kaynak: AA
Ankara'da taksi durağına silahla ateş eden kişi tutuklandı

 Ankara'nın Pursaklar ilçesinde taksi durağına silahla ateş ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2 Mayıs'ta bir taksi durağına silahla ateş ettiği belirlenen şüpheli R.Y, Pursaklar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çubuk'ta gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

R.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı.

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