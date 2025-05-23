Ankara'da taksi ücretlerine zam geldi

Ankara'da taksi ücretlerine zam geldiği açıklandı.

Ankara'da taksimetre açılış ücreti 35 liradan 45 liraya yükseldi. 100 lira olan indi bindi ücreti ise 130 lira oldu.

Yeni tarife 25 Mayıs Pazar gününden itibaren geçerli olacak. En son zam 28 Ağustos 2024’te yapılmıştı.

Yeni tarife ile artış oranları şu şekilde:



Açılış ücreti: 35 TL'den 45 TL'ye (yaklaşık %30 artış)



Kilometre başı ücret: 25 TL'den 32 TL'ye (yaklaşık %28 artış)



Bindi-indi ücreti: 100 TL'den 130 TL'ye (yaklaşık %30 artış)



Bir saatlik bekleme ücreti: 150 TL'den 210 TL'ye (yaklaşık %40 artış)