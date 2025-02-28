Ankara'da tarihi geçmiş 17 ton çikolata ele geçirildi

Ankara'da bir depoya düzenlenen operasyonda Ramazan Bayramı'nda piyasaya sürülmesi planlanan, son kullanma tarihleri değiştirilmiş 17 ton tarihi geçmiş çikolata ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenimahalle'de bir depoda son kullanma tarihi geçmiş çikolataların Ramazan Bayramı'nda piyasaya sürülmek üzere bekletildiği bilgisini aldı. Söz konusu depoya dün saat 15.00 sıralarında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile beraber operasyon düzenlendi. Depoda yapılan aramalarda; piyasadan toplanan çikolataların son kullanma tarihlerinin aseton ve pamuk ile silinerek değiştirildiği tespit edildi. Yaklaşık 17 milyon lira değerinde 17 ton çikolataya imha edilmek üzere el konulurken; deponun sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı.