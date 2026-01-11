Giriş / Abone Ol
Ankara'da taşımalı eğitime ara

Ankara Valiliği olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal kesimlerde yapılan taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu. Ancak il genelinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edileceği bildirildi.

Ankara'da taşımalı eğitime ara
Yurdun pek çok ilinde eğitime ara verilirken Ankara Valiliği de olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal kesimlerde yapılan taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerimizden yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesine Valiliğimizce karar verilmiş olup; bunun dışında, İlimiz genelinde eğitim-öğretim faaliyetine devam edilecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."

