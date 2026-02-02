Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ankara'da tefecilik soruşturması: 51 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında 56 kişinin tefecilik ile POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında 56 kişiden 51'i gözaltına alındı.

Güncel
  • 02.02.2026 12:32
  • Giriş: 02.02.2026 12:32
  • Güncelleme: 02.02.2026 12:36
Kaynak: AA
Ankara'da tefecilik soruşturması: 51 kişi gözaltında
Fotoğraf: AA

Ankara'da "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 56 kişiden 51'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 56 kişinin tefecilik ile POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarla 51 şüpheli yakalandı.

5 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol