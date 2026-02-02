Ankara'da tefecilik soruşturması: 51 kişi gözaltında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında 56 kişinin tefecilik ile POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında 56 kişiden 51'i gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Ankara'da "tefecilik" yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 56 kişiden 51'i yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 56 kişinin tefecilik ile POS tefeciliği yaptıkları tespit edildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarla 51 şüpheli yakalandı.
5 şüphelinin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.