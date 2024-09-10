Ankara'da TIR ile 2 otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Kaza, dün saat 13.06'da Beypazarı ilçesi Beypazarı- Kırbaşı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sola dönmek üzere sinyal veren otomobile rağmen yavaşlamayan TIR, ters yönden sollama yapmak isterken iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri takla atarken diğeri ise yolun sağ tarafında bulunan bahçeye daldı. Şans eseri kazada yaralanan olmadı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.