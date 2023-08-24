Ankara'da TIR'ın yakıt deposundan dökülen mazot kazaya neden oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir TIR'dan yola dökülen mazot nedeniyle üç ayrı noktada 6 araç kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre, Celal Bayar Tüneli'nde kenarları kırılan yağmur ızgarasının üzerinden geçtiği ifade edilen 06 DRE 519 plakalı TIR'ın yakıt deposu delindi. Yaklaşık 100 metre boyunca yola mazot döküldü.

Durumu fark eden TIR sürücüsü aracını yol kenarına çekerken, bu sırada dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda 6 araç kaza yaptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan bir kişi 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından ulaşımın aksadığı Celal Bayar Bulvarı'na kum dökülerek yolun kayganlığı azaltılmaya çalışıldı.

Polis ekiplerince güvenlik önlemi alınan yoldaki mazotun temizlenmesi için de çalışma başlatıldı.

TIR'ın sürücüsü Veysel Başol, "Tünelin çıkışındaki ASKİ'nin yağmur ızgaralarının üzerinden geçince ızgara kalktı. Depoyu yardı, deponun ayaklarını kırdı. Mazot komple boşaldı" dedi.

Durumu fark ettiğinde aracını yol kenarına çekmeye çalıştığını kaydeden Başol, bu sırada süratli ilerleyen araçların kayganlaşan yolda kaza yaptıklarını anlattı.