Ankara'da TIR kazası: 1 yaralı

Ankara Anadolu Otoyolunda, kontrolden çıkan TIR'ın devrildiği kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara Akıncı gişeleri istikametinde meydana geldi. Akıncı istikametinden Ankara yönüne giden 38 AEG 421 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyere çarpıp devrildi.

Devrilme sonucunda TIR'ın kasasından etrafa saçılan malzemeler, seyir halindeki bazı otomobillerde hasara neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan TIR şoförü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, kaza nedeniyle trafiğin kontrollü sağlandığı Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.