Ankara'da tır ve dorse arasına sıkışan şoför hayatını kaybetti

Ankara'nın Ostim mahallesinde tır ve dorse arasına sıkışaN A.Ö. hayatını kaybetti.

Ankara'da bir kişi tır ve dorse arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Ostim Organize Sanayi bölgesi 1165'inci caddede meydana geldi. Kardeşine ait 06 EE 6174 plakalı tırda şoför olarak çalışan A.Ö., dorse ile tırın arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme yaparken, konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.