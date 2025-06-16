Ankara'da toplu taşımaya 13 yeni otobüs daha eklendi

ANKARA (AA) - EGO Genel Müdürlüğü, Başkent'teki filosuna her biri 105 yolcu taşıma kapasitesine sahip 13 yeni otobüs daha ekledi.

EGO'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da toplu taşıma hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla, filoya 2025 model 13 Mercedes-Benz Conecto solo otobüs dahil edildi.

Dizel yakıtlı, 12 metre uzunluğundaki araçlar, 27 oturan ve 78 ayakta yolcu kapasitesiyle 105 yolcu taşıyabilecek.

Engelli vatandaşların erişimini kolaylaştıran alçak tabanlı tasarımı, elektronik süspansiyon sistemi, tam otomatik dijital klima, sessiz ve titreşimsiz çalışan motor gibi donanımlarla yolculuk konforunu üst seviyeye çıkaran otobüsler, elektronik fren yönetimi, yangın ikaz ve söndürme sistemi ile devrilme dayanımı gibi üst düzey güvenlik özellikleriyle sürücülere ve yolculara güvenli bir yolculuk imkanı sunacak.