Ankara'da toplu ulaşıma zam

Ankara'da 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere toplu ulaşıma yüzde 40 zam yapıldı. Yeni tarifeye göre, tam biletin fiyatı 21 TL, öğrenci biletinin fiyatı 10,50 TL, öğrenci abonmanının fiyatı ise 300 TL oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) toplantısında alınan karara göre 1 Ağustos 2024 Perşembe gününden itibaren toplu ulaşım fiyatlarına yüzde 40 zam yansıyacak.

ABB’nin açıklamasında, kentte ulaşım ücretlerine en son 24 Temmuz 2023 tarihinde artış yapıldığı hatırlatıldı. 24 Temmuz 2023 tarihinden bugüne asgari ücret, motorin, CNG, yedek parça, bakım onarım ve sigorta hizmetleri olmak üzere bütün giderlerde enflasyon nedeniyle artış yaşanmasına rağmen bilet fiyatlarında artışa gidilmediği vurgulandı.

"EGO AYLIK 400 MİLYON ZARAR ETMEKTE"

"Toplu taşıma araçlarımıza ait bakım-onarım ve yedek parça ücretlerinde yüzde 70 oranında artış meydana gelmiştir" denilen açıklamada, "Doğalgazlı otobüslerde kullanılan CNG yakıtının metreküp maliyeti 13,26 liradan 18,71 liraya çıkmıştır. Haziran 2023 döneminde TÜİK tarafından yüzde 38,21 olarak açıklanan TÜFE oranı, Haziran 2024 döneminde yüzde 71,60 olarak belirlenmiştir. EGO Genel Müdürlüğü, kötü ekonomik şartlarda vatandaşların yanında olabilmek adına, aylık 400 milyon lira zarar etmekte, bu zarar ABB’nin diğer bütçe kalemlerinden karşılanmaktadır. Sadece son bir ay içerisinde yapılan akaryakıt zamları, aylık 400 milyon lira olan zarara ilave 20 milyon lira olacaktır. Ayrıca, mevzuat gereği ücretsiz ve indirimli taşınan yolcu sayısının toplam taşınan yolcu sayısına oranının yüzde 59’a ulaşmış olup her on yolcudan yaklaşık altısı ücretsiz ve indirimli taşınmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

30 büyükşehir belediyesinin ücret tarifelerinin karşılaştırıldığı açıklamada, Türkiye geneli kilometre başı tam bilet ücretinin 0,71 lira, öğrenci bilet ücretinin ise 0,40 lira olduğu bilgisi verildi. Ankara’daki tarife ücretinin ise kilometre başı tam bilet ücreti 0,41 lira, öğrenci bilet ücreti 0,20 lira olduğu kaydedildi.

ZAMLI TARİFE

Açıklamada, "Tüm bu nedenlerle, kuruluşumuzun ayakta kalmasını sağlayacak şekilde, toplu taşıma girdi maliyetleri tamamen vatandaşımıza yansıtılmadan makul bir oranda bilet ücret tarifemizde artış yapılması zorunlu olmuştur" denilerek yeni tarife şöyle açıklandı:

"UKOME toplantısında alınan yeni karara göre; 1 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla, tam bilet 21 TL, öğrenci bileti 10,50 lira, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 300 lira olarak belirlenmiştir."