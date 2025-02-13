Ankara'da toplu ulaşıma zam: Fiyatlar ne kadar oldu?

Ankara'da toplu ulaşıma gelen zamla birlikte tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlendi.

Güncel 13.02.2025 11:19 Giriş: 13.02.2025 11:19

Güncelleme: 13.02.2025 11:24 Kaynak: İHA

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