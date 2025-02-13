Ankara'da toplu ulaşıma zam: Fiyatlar ne kadar oldu?
Ankara'da toplu ulaşıma gelen zamla birlikte tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlendi.
Kaynak: İHA
Ankara'da toplu ulaşıma zam geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Başkent Ankara’da toplu taşıma giderleri, enflasyon ve yakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle yükselmiştir" denildi.
Açıklamaya göre tam bilet 26 TL, öğrenci bileti 13 TL olarak belirlendi.
Zamlı tarifenin 16 Şubat Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı açıklandı.