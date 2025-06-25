Ankara'da toplu ulaşımda değişiklik

Ankara’da, daha önce yalnızca otobüslerde ücretsiz ulaşım hakkına sahip olan 62-64 yaş grubuna, artık raylı sistemlerde de ücretsiz ulaşım imkanı sağlanacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 62-64 yaş arası yurttaşların toplu taşımada ücretsiz faydalanabileceği uygulamada kapsam genişletti. Yeni düzenlemeye göre, bu yaş grubundaki vatandaşlar 1 Temmuz 2025 itibarıyla yalnızca EGO otobüslerinden değil, aynı zamanda raylı sistemlerden de ücretsiz yararlanabilecek.

SAAT SİSTEMİ DEVREYE ALINDI

Ücretsiz ulaşım saatleri ise sabah yoğun saatleri dışarıda bırakacak şekilde belirlendi. Buna göre; 10.00–16.00 ve 19.00–24.00 saatleri arasında hem otobüs hem de metro ve diğer raylı sistemler ücretsiz olacak.

Ankara’da 65 yaş üzeri yurttaşlar halihazırda tüm toplu taşıma araçlarından günün her saatinde ücretsiz faydalanabiliyor.

Kaynak: Sözcü