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Ankara'da trafiğe çıkan çocuk sürücü kamerada

Ajans Haberleri
  • 17.07.2025 15:59
  • Giriş: 17.07.2025 15:59
  • Güncelleme: 17.07.2025 15:59
Kaynak: DHA
Ankara'da trafiğe çıkan çocuk sürücü kamerada

ANKARA (DHA)- ANKARA'nın Altındağ ilçesinde 12-13 yaşlarındaki çocuk trafikte otomobil kullanırken cep telefonuyla görüntülendi.

Altındağ Siteler mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunda 06 CDU 588 plakalı otomobilin direksiyonuna geçen çocuk, yanında aynı yaşlardaki arkadaşıyla birlikte trafiğe çıktı. Çocuğun otomobile binmesi ve yoğun trafikte seyretmesi cep telefonuyla görüntülendi. Görüntü sosyal medyada da paylaşıldı. (DHA)

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