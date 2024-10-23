Ankara'da TUSAŞ tesisine saldırı: 5 can kaybı, 22 yaralı

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine saat 15.30 sularında silahlı bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. 2 saldırganın ise etkisiz hale getirildiği açıklandı.

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin, Havacılık Bulvarı Kahramankazan Ankara yerleşkesindeki giriş kapısındaki patlamanın ardından, silah sesleri duyuldu.

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çatışmada 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Sonrasında yaralılar, Bilkent ve Etlik Şehir Hastaneleri ile Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan bir yaralının ambulans helikopterle Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine yönelik saldırısıyla ilgili soruşturma başlattı.

YERLİKAYA: "PKK'NIN YAPMIŞ OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, "Kimlik bilgileri belirlenince örgüt de ortaya çıkacak" dedi. Yerlikaya, "Büyük ihtimalle saldırıyı terör örgütü PKK'nın yapmış olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik saldırıda yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu.

Buna göre, saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan yaşamını yitirdi.

YARALILARIN DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Akşam saatlerinde Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret ettikten sonra da açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "7 yaralımız burada yatıyor, 1 hastamız taburcu oldu, 2'si de taburcu olmak üzere, dolayısıyla 19 yaralımızın tedavisi süreçleri hastanelerde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, 19 yaralıdan 2'sinin durumunun ağır olduğu, 1'inin Bilkent Şehir Hastanesi, diğerinin Etlik Hastanesinde tedavi gördüğü bilgisini paylaşarak, Etlik'e de giderek ziyarette bulunacaklarını bildirdi.

Öte yandan saldırganın tesiste gerçekleştirdiği saldırıdaki çatışma anına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

TUSAŞ tesisine ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı.

BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Biz savunma sanayisinden, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğundan asla geri adım atmayacağız. Milli Teknoloji Hamlesi ve milli savunma sanayisi, tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır. Biz bu yolda gece gündüz demeden büyük bir azimle, kararlılıkla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİN"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" dedi.

RTÜK'TEN UYARI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, saldırıya ilişkin yapılacak yayınlarla ilgili, "Gerek yasamız gerekse basın meslek ilkeleri göz önüne alındığında bu tip olaylar sonrasında vatandaşı paniğe sevk edebilecek, halkta infiale yol açabilecek sansasyonel, kaynağı belirsiz bilgi ve iddiaların medyada yer almaması son derece önemlidir. Sadece resmî bilgilerin haberlere yansıtılması gerekmektedir. Aksi halde sorumlu olan yayıncılar hakkında gerekli müeyyideler uygulanacaktır" açıklamasını yaptı.

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ebubekir Şahin, Ankara’da Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde meydana gelen patlamaya ilişkin yayın yasağı getirildiğini duyurdu.