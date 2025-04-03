Ankara'da tutuklanan 4 öğrenciden 3'ü serbest bırakıldı

Ankara’da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden eylemlerde gözaltına alınan 4 öğrenci tutuklanmıştı.

Ankara'da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 4 öğrenciden 3'ü serbest bırakıldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube'sinin yaptığı açıklamada, "Ankara’da tutuklanan 4 öğrenciden 3’ü yapmış olduğumuz itiraz üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı" ifadelerine yer verildi.