Ankara'da tutuklanan 4 öğrenciden 3'ü serbest bırakıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşları ve iş insanlarını gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde yurdun birçok yerinde öğrenciler gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Ankara'da ise tutuklanan 4 öğrenciden 3'ü serbest bırakıldı.
Ankara’da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden eylemlerde gözaltına alınan 4 öğrenci tutuklanmıştı.
Ankara'da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 4 öğrenciden 3'ü serbest bırakıldı.
Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube'sinin yaptığı açıklamada, "Ankara’da tutuklanan 4 öğrenciden 3’ü yapmış olduğumuz itiraz üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı" ifadelerine yer verildi.