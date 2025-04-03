Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ankara'da tutuklanan 4 öğrenciden 3'ü serbest bırakıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çalışma arkadaşları ve iş insanlarını gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde yurdun birçok yerinde öğrenciler gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Ankara'da ise tutuklanan 4 öğrenciden 3'ü serbest bırakıldı.

Güncel
  • 03.04.2025 18:24
  • Giriş: 03.04.2025 18:24
  • Güncelleme: 03.04.2025 18:37
Ankara'da tutuklanan 4 öğrenciden 3'ü serbest bırakıldı
Fotoğraf: Depophotos

Ankara’da, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden eylemlerde gözaltına alınan 4 öğrenci tutuklanmıştı.

Ankara'da yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 4 öğrenciden 3'ü serbest bırakıldı.

Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube'sinin yaptığı açıklamada, "Ankara’da tutuklanan 4 öğrenciden 3’ü yapmış olduğumuz itiraz üzerine adli kontrolle serbest bırakıldı" ifadelerine yer verildi.

İmamoğluna özgürlük standına bıçaklı saldırı: 1 yaralı
BirGün'e Abone Ol