Ankara'da ücretsiz ulaşım dönemi: İlk aşamada 375 bin kişi yararlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda; belediyeden sosyal yardım alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası 375 bin vatandaş için ücretsiz ulaşım desteği başlatılıyor.

Uygulama, ilk aşamada yaklaşık 375 bin vatandaşı kapsayacak.

Altyapı çalışmaları ve yeni otobüs alımları tamamlandıkça uygulamadan yararlananların sayısı artırılacak.

Ücretsiz ulaşım desteği; EGO Genel Müdürlüğü otobüsleri, ANKARAY, Ankara Metrosu ve Başkentray hatlarında geçerli olacak.

Uygulamayla birlikte özel araç kullanımının azaltılması, şehir trafiğinin rahatlatılması ve ulaşıma erişimde eşitliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ücretsiz ulaşım desteğinin ocak ayı içinde hayata geçirilmesi planlanıyor.