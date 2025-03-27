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Ankara'da üniversite öğrencilerinden ‘Büyük Üniversite Buluşması’ çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, üniversitelerde boykot çağrıları ve öğrenci yürüyüşleriyle devam ediyor. Ankara’da üniversite öğrencileri, hakları, özgürlükleri ve gelecekleri için bir araya geliyor.

Güncel
  • 27.03.2025 23:10
  • Giriş: 27.03.2025 23:10
  • Güncelleme: 27.03.2025 23:14
Kaynak: Haber Merkezi
Ankara'da üniversite öğrencilerinden ‘Büyük Üniversite Buluşması’ çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, üniversitelerde boykot çağrıları ve öğrenci yürüyüşleriyle devam ediyor.

Ankara’da üniversite öğrencileri, hakları, özgürlükleri ve gelecekleri için bir araya geliyor.

“Söz bizim, gelecek bizim” diyerek harekete geçen öğrenciler, tüm üniversitelileri 28 Mart Cuma günü saat 16.00’da Seğmenler Parkı’nda buluşmaya çağırdı.

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