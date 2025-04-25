Ankara'da üniversite öğrencilerinden 'Gençlik ayakta' yürüyüşü
Ankara'daki üniversite öğrencileri Kızılay Konur Sokak'ta yürüyüş gerçekleştiriyor. Adalet Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçen kitlenin yürüyüşüne polis izin vermiyor.
Ankara’nın Kızılay ilçesinde bulunan Konur Sokak'ta öğrenci eylemi gerçekleşiyor.
Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Bilkent Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve TED Üniversitesi öğrencileri, “Gençlik Ayakta, Geleceği İçin Yürüyor!” sloganıyla yürüyüş düzenliyor.
Bir araya gelen öğrenciler, gelecekleri, eğitim hakları ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılıklarını dile getirmek amacıyla Konur Sokak’ta toplandı.
Kızılay Konur'da toplanan kitle Adalet Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis Meşrutiyet girişinde önlerini kesti, anons yapıyor.