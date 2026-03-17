Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 29 şüpheli tutuklandı

Ankara’da bir hafta süren uyuşturucu operasyonlarında 87 kişi gözaltına alındı, 29 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 22 kilo esrar, 620 ecstasy, 214 gram kokain, tabancalar ve 70 bin lira nakit para ele geçirildi.

Güncel
  • 17.03.2026 07:47
  • Giriş: 17.03.2026 07:47
  • Güncelleme: 17.03.2026 07:48
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Ankara'da bir hafta içerisinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 87 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8 -14 Mart tarihleri arasında uyuşturucu temin eden ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 22 kilo 139 gram esrar, 5 bin 714 sentetik ecza, 1 kilo 560 gram kenevir tohumu, 620 ecstasy, 278 gram metamfetamin, 214 gram kokain, 153 gram bonzai, 67 gram A.M. maddesi, 66 gram eroin, 39 gram skunk, 2 hassas terazi, 2 tabanca, 11 tabanca fişeği ve 70 bin 620 lira nakit para ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 87 şüpheliden 29'u, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

