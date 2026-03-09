Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltında
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 kilo 860 gram esrar, 170 kök hint keneviri, vakum makinesi, iklimlendirme malzemeleri ve paketleme malzemeleri ele geçirildi. 5 kişi de gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "NARKOGÜÇ" operasyonları kapsamında çalışmalar yürüttü.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda Gölbaşı ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 kilo 860 gram esrar, 170 kök hint keneviri, vakum makinesi, iklimlendirme malzemeleri ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 5 kişi de gözaltına alındı.
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınanların adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.