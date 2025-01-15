Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.
KOM ve Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen 2 şüphelinin ikametlerine operasyon yapıldı.
Operasyonda, 1 kilo 600 gram kubar esrar, 12 kök kenevir, 16 kilogram katı gübre, 15 litre sıvı gübre, 4 hava konnektörü, 3 ışık kaynağı, 2 vantilatör, hassas terazi ve iklimlendirme sistemi ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.