Ankara'da vinç, 13 araca çarptı; 5 yaralı

Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan vinç, 13 araca çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara-Kırıkkale kara yolunun Kayaş Çalışkanlar mevkiinde meydana geldi. Kırıkkale yönüne giden vinç, yoldaki buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, aralarında yolcu otobüsünün de bulunduğu 13 araca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Araçların kaldırılması ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

