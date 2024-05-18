Ankara'da yangın: 4 tarihi ev kül oldu
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinde çıkan yangın sonucu 4 tarihi ev tamamen yandı. Yangında can kaybı ve yaralan ise olmadı.
Kaynak: DHA-İHA
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde restore edilmiş evlerin bulunduğu mahallede çıkan yangında, ahşap yapılı 4 eski Ankara evi kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre yangın sabah saat 05.30’da Beypazarı ilçesi Beytepe mahallesinde çıktı. Hızla büyüyen yangının diğer yapılara da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi sonucu 4 tarihi ev tamamen yandı.
Yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye ekipler olay yerine sevk edildi. Yangın sonucu 4 ev kullanılamaz hale gelirken olayda yaralanan olmadı.
Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.