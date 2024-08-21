Ankara'da yangın: Bolu'daki ormanlık alana sıçradı, 1 köy boşaltılıyor

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda başlayan yangın Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle otluk alanda yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi.

Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Gerede'de bulunan Demirler Köyü de tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

BOLU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.