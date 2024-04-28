Ankara'da yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı

Başkent Ankara'da yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara'da bugün olduğu gibi yarın da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın 12.00-19.00 saatlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;



Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/WdwQE8fmhv — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 28, 2024

Yağışın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.