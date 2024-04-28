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Ankara'da yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı

Başkent Ankara'da yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yerel
  • 28.04.2024 19:24
  • Giriş: 28.04.2024 19:24
  • Güncelleme: 28.04.2024 19:27
Kaynak: AA
Ankara'da yarın için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara'da bugün olduğu gibi yarın da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre il genelinde yarın 12.00-19.00 saatlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yağışın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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