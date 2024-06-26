Ankara'da 'Yaşama Dair Fotoğraf Sergisi' açılıyor

Fotoğraf atölyesi topluluğunun 1 Temmuz'da TESK Sanat Galerisi'nde açılacak sergisi 1 Temmuz'da açılacak.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasında devam eden fotoğraf atölyesi topluluğunun 1 Temmuz'da saat 19.00'da açılacak sergisi 1 hafta boyunca gösterimde olacak.

Sergi için Ankara'nın her noktasında çekimler gerçekleştirildi ve 5 aylık bir sürecin sonunda yaklaşık 50 fotoğraflık bir sergi ortaya çıkmış oldu.

Eğitmen Ali Rıza Aslanın katkılarıyla hazırlanan sergi TESK Sanat Galerisi'nde gösterime girecek, sergi sonrasında yeni dönemde fotoğrafçılık eğitimlerinin yol haritası da belirlenecek.