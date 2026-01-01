Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 01.01.2026 11:08
  • Giriş: 01.01.2026 11:08
  • Güncelleme: 01.01.2026 11:08
Kaynak: AA
Ankara'da yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oluyor

ANKARA (AA) - Başkentte yeni yılın ilk gününde kar yağışı etkili oluyor.

Kentte gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak devam etti.

Yağış nedeniyle park, cadde, sokak ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı yollar karla kaplanırken, belediye ekipleri tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Kentin simge noktalarından Anıtkabir, Ulus Atatürk heykeli, Hitit Güneş Kursu heykeli, Ankara Kalesi, Atakule ve Kızılay da beyaz örtüyle kaplandı.

