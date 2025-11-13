Ankara'da yıkım sırasında bina çöktü

Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Çankaya ilçesinde iş makinesiyle yapılan kontrollü yıkım sırasında bina çöktü. Binadan kopan molozlar yoldan geçen araçların üzerine düştü. Ekipler, enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlattı.

Çankaya ilçesindeki Tunus Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bina, iş makinesiyle yapılan kontrollü yıkım sırasında aniden çöktü. Bölge toz bulutuyla kaplanırken, çevrede büyük panik yaşandı. Binadan dökülen molozlar, caddeden geçen araçların üzerine düştü. İhbar üzerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Binanın boş olduğu belirtilirken; itfaiye ve AFAD ekipleri, enkazda tedbir amaçlı arama çalışması başlattı. Öte yandan binanın çökme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

FOTOĞRAFLI