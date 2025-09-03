Ankara'da yoğun duman ve is kokusu: Valilikten açıklama

Ankara Valiliği, ilde son saatlerde hissedilen yoğun duman ve is kokusuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu olayın Kastamonu/ Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle taşınması neticesinde oluştuğu bildirilirken "İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır" denildi.

Ankara genelinde hissedilen is kokusuna ilişkin Ankara Valiliği'nden yazılı açıklama geldi. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır. Halkımızın bilgisine sunulur."