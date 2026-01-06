Ankara'da yoğun siste 2 kaza, 5 yaralı

Müfit ONBAŞI/ÇUBUK, (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Çubuk ilçesinde trafik ışıklarında yoğun sis nedeniyle meydana gelen 2 ayrı kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ahi Evran Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. İlçede etkili olan yoğun sis nedeniyle trafik ışıklarında bekleyen beton mikseri ve otomobile arkadan gelen 2 ayrı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobillerdeki toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. (DHA)

FOTOĞRAFLI