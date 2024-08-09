Ankara'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 11 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolcu otobüsü köprünün ayağına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Eskişehir yolu Olukpınar köyü mevkinde meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra üst geçit duvarına çarptı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolun Polatlı istikameti ulaşıma kapatıldı.

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, fren izinin olmadığını ve şoförün uyumuş olabileceğini söylerken, kazanın nedeninin araştırıldığını ifade etti.

ADALET BAKANI TUNÇ: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazaya ilişkin sosyal medyadan yapan açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma başlatıldığını belirtti. Tunç şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Yüreğimizi yakan kazayla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir"

"KORNAYA BASTIK AMA DUYMADI"

Kaza sırasında otobüsün arkasında seyreden otomobilin sürücüsü Murat Türkoğlu, Polatlı'ya gittiklerini belirterek, "Temelli'den beraber çıktık, arkalı önlüydük zaten. Otobüs biraz hızlıydı, buraya 3-4 kilometre kala yalpalamaya başladı, sonra köprüye çarptı. Otobüsten fırlayan parçalar aracımıza isabet etti. Arkadan selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı" diye konuştu.