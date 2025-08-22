Ankara'da yolcu otobüsü yandı: 36 yolcu tahliye edildi

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde motorundan alev alan şehirlerarası yolcu otobüsü tamamen yanarken, araçta bulunan 36 yolcu, şoför ve muavinin müdahalesi ile tahliye edildi. Hatay'dan İstanbul'a giden 31 AJC 145 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Yakakaya mevkisinde motorundan alev aldı. Yangını fark eden otobüs şoförünün, aracı emniyet şeridine park etmesinin ardından sürücü ve muavinin müdahalesi ile 36 yolcunun tahliyesi sağlandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, otobüs dakikalar içinde tamamen yandı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından otobüsten geriye metal parçaları kaldı. Tahliye edilen yolcular çağrılan başka bir otobüsle yola devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber: Samet ÖKSÜZ/ANKARA, (DHA)