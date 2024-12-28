Ankara'da 'Yurttaş birlikteliği' mitingi: Özgür Özel seçim çağrısı yaptı

Asgari ücrete yeni yıl için yapılan yüzde 30'luk zammı protesto amacıyla 160'tan fazla kurumun çağrısıyla Ankara'da düzenlenen 'Yurttaş birlikteliği' mitingi başladı.

Saat 11.00’de AKM önünde toplanan kitleler, mitingin yapılacağı alan olan Tandoğan Meydanı'na yürüdü.

Mitinge SOL Parti ve CHP gibi birçok siyasi parti de katıldı.

"BURAYA GEL HESAP VER"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tandoğan Meydanı'nda toplanan yurttaşlara seslendi. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sokağa çıkma' çağrısı yapan Özgür Özel, şunları söyledi:

"Biz TBMM'de asgari ücret ilanından sonraki oturuma katılmadık. Bir başka meclise geldik. Bugün burası gerçek bir meclistir. Tayyip Bey birazdan bir salonda kendi destekçilerine kendisini alkışlatacak. Tayyip Bey salon siyasetçisi olma, çık sokağa. Suriye'ye sevinin, açlığı, yoksulluğu görmeyin diyen Erdoğan, bu meydan yoksullarla hakkını yediklerinle dolu. Çık odadan, gel buraya hesap ver."

"SANDIKTAN KAÇAMAZSIN"

Suriye'deki gelişmelere de atıfta bulunan CHP lideri, "Sen fethedeceksen bu emekçinin gönlünü fethet ama yapamazsın. Onların gönlünden de gözünden de düştün. Bu meydanda yüz binler sana 'istifa' diye sesleniyor. Sandıktan, seçimden kaçamazsın. Geçim yoksa seçim var" dedi.

Özgür Özel, asgari ücrete yapılan zam oranını ise şu sözlerle eleştirdi:

"Hükümet, işverenler bir araya gelip asgari ücreti AKP'nin grup toplantısına yetiştirdi. 22.104 liralık ücret sefalet ücretidir. Bu ücreti reddediyoruz. 22 yıllık AKP iktidarında asgari ücret toplumun temel geçim ücreti haline gelmiştir. Almanya'a ücretlilerin sadece yüzde 6'sı asgari ücret almaktadır. Dünyada hiçbir gelişmiş ülkede olmayan bir eşitsizlik bu topraklarda vardır.

'SİYASET TARAF OLMA SANATIDIR'

Biz sokaktayız, sen sırca köşklerdesin. Biz yoksulun, garibanın yanında kol kola, onunla mücadelenin içindeyiz. Sen bu sömürü düzenini sürdürmenin peşindesin. Ama sana ant olsun ki, biz kazanacağız. Siyaset taraf olma sanatıdır. CHP'nin tarafı Tandoğan Meydanı'dır. Erdoğan'ın tarafı zenginlerin sofrasıdır. Emekçilerin hakkını vermek için lazım olanı bütçeye koymadılar. Kur korumalı mevduata trilyonları baştan bulup bütçeye koydular."

"ERDOĞAN'IN AKLI SURİYE'DE"

Özgür Özel'in konuşması sık sık "Hükümet istifa" sloganlarıyla kesildi.

Erdoğan'ın, 'ücretli çalışanların enflasyona ezdirilmediğine' yönelik iddiasını da eleştiren Özgür Özel, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı:

"Hangi enflasyona ezdirmediniz? TÜİK'in enflasyon oranı bile yüzde 50. Koca yıl boyunca asgari ücrete 1 kuruş zam yapmadın, yine senin hesabına göre bile yüzde 50 enflasyon ortaya çıktı. Erdoğan'ın kendisi Türkiye sınırlarında ama aklı maalesef Suriye'de. Türkiye gerçeklerine dönmesi lazım ama dön diyemiyorum çünkü bu meydandan taraf olmadığını gösterdi. Ona sadece yolumuzdan, önümüzden çekil, artık sandığa gel bu millete hesap ver diyorum

'HEP BERABER BAŞARACAĞIZ'

Meydanlar böyle dolarsa, sokaklar taşarsa, hakkınızı yiyenler koltuklarında rahatça oturamayacak. Sen sırtındaki küfeyi taşıyamadın, milleti yük gördün. Biz bu sorumluluğu üstlenmeye, halkın iktidarını kurmaya varız. Hep beraber başaracağız."