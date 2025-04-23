Ankara'da yurttaşlar barikatları kaldırdı, Anıtkabir'e yürüyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, Birinci Meclis’in önünde gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingine katıldı. Ankara Valiliği’nin yasak kararına karşın, mitingin ardından Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşe binlerce yurttaş da katılarak destek verdi. ABB Bakanı Mansur Yavaş ve CHP Ankara İş Başkanı Ümit Erkol’un da aralarında olduğu çok sayıda CHP yöneticisi de CHP lideri Özel ile birlikte Anıtkabir’e yürüyenler arasında yer aldı.

Birinci Meclis önünde yaptığı konuşmada Özel, Ankara Valiliği’ yasaklama kararına tepki gösterdi. Valiliğin, “Keçiören Kalaba’da yürüyebilirsiniz” önerisini de eleştiren Özel, “Asla ne yılarız, ne korkarız, ne de Atamızla aramızda barikat kabul ederiz. Yıkar, geçeriz” dedi.

“MECLİS’İN KIYMETİNİ BİLİRİZ”

Konuşmasında, 23 Nisan’ın önemine de değinen Özel, şunları kaydetti:

“Egemenliğin millete verilişinin, TBMM’nin kuruluşunun 105’inci yılındayız. Atatürk’ün bu kutlu günü çocuklara armağan ettiği gündeyiz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda buradan Türkiye’nin bütün çocuklarına sesleniyoruz: Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Buradan Türkiye’nin bütün demokratlarına, bütün milliyetçilerine, bütün muhafazakarlarına, bütün aydınlarına ve tüm Atatürkçülere sesleniyoruz. Biz Meclis’in kıymetini biliriz, egemenliğin kıymetini biliriz. Milli Egemenlik Bayramınız kutlu olsun.”

“DEPREMDE İMAMOĞLU İÇERİDE”

CHP lideri Özel, İstanbul’da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremi de anımsatarak, “İstanbul’un afetinde, acil durumlarında koordinasyonun başında olması gereken, milletin vazife verdiği, ‘Sen İstanbul’un muhafızısın’ dediği Ekrem İmamoğlu’nu Silivri’de tutanlara yazıklar olsun” diye konuştu.

ÜNİVERSİTELİLERE SELAM

CHP Genel Özel, 19 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik gerçekleşen yargı operasyonu bir kez daha, “Darbe” olarak nitelendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“19 Mart darbesi bu milletin seçme hakkına, bu milletin kendisini kimin yöneteceğine karar verme hakkına, Atatürk’ün emaneti sandığa darbe girişimidir. O darbeyi önce Saraçhane’de yedi gece boyunca direnenler bozdu. Ama herkes İstanbul’a bakarken Ankara’dan, üniversitelerden, meydanlardan ses veren Başkentliler, 81 ilde darbeye direnenler bütün hesapları bozdu. Darbeye Saraçhane kadar güçlü bir cevap veren Ankara’ya, Ankara’nın gençlerine, öğrencilerine, ODTÜ’ye, Bilkent’e, Ankara Üniversitesi’ne, Gazi’ye selam olsun. Yağmur gelmeden hep beraber, omuz omuza sel olup Anıtkabir’e akmaya hazır mıyız? Sizden ricam: Her biri vatanın evladı, her biri aile babası - annesi, aslında çoğu atanmayan öğretmen… Polislerimiz, her meslekten. Onları incitmeden ama önünüze konulan barikatı da asla ve asla dinlemeden hep beraber sel oluyoruz. Anıtkabir’e akıyoruz. Buyurun bakalım.”

BARİKATLAR KALDIRILDI

Özgür Özel'in konuşmasının ardından yurttaşlar, barikatları kaldırarak Anıtkabir'e yürümeye başladı.

Yürüyüşe CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yürüyüşte yer aldı.