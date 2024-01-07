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Ankara'da zincirleme kaza: 26 araç birbirine girdi

Ankara'da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 26 aracın karıştığı zincirleme kaza 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Güncel
  • 07.01.2024 19:26
  • Giriş: 07.01.2024 19:26
  • Güncelleme: 07.01.2024 19:31
Kaynak: DHA
Ankara'da zincirleme kaza: 26 araç birbirine girdi

Ankara’da, 26 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Mevlana Bulvarı üzerindeki Akköprü mevkisinde meydana geldi.

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aynı istikamette seyir halinde olan 3 cip ve 23 otomobil olmak üzere 26 araç, arka arkaya birbirlerine çarptı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zincirleme kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, hasarlı araçlar çekiciye yüklenerek kaldırıldı. Zincirleme kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 

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