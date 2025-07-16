Ankara'da zincirleme kaza: 27 kişi yaralandı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 27 kişi yaralandı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki Esertepe–Kızılay–Bakanlık hattında görev yapan EGO otobüsü, hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yoldan çıkan EGO otobüsü üst geçidin beton bariyerine çarptı.

Kazada otobüste sıkışan şoför, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı. 27 yaralı, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüs şoförünün durumunun ciddi, tedavisi süren diğer yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

TEKNİK VE İDARİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Etlik Caddesi'nde seyreden EGO otobüsünün şoförünün Zübeyde Hanım Hastanesi Durağı yakınlarında "direksiyon hakimiyetini kaybetmesi" sonucu kazanın meydana geldiği bildirildi.

Yapılan ilk tespitlere göre EGO otobüsünün kaza anında 44 kilometre hızla seyrettiğine işaret edilen açıklamada, kazaya ilişkin teknik ve idari inceleme sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada kardeşi ve 2 yeğeni yaralanan Kalender Dereli, seyir halindeki otobüsün 2 araca çarptığını öğrendiklerini söyledi.

Yakınlarının hayati tehlikesinin bulunmadığını, hastanede tedavilerinin sürdüğünü anlatan Dereli, kaza anında şoförün telefonla konuştuğunu iddia etti.