Ankara'da zincirleme kaza: Çok sayıda yaralılar var

Ankara'nın Keçiören ilçesinde belediye otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında seyir halindeki EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önünde bulunan hafif ticari araca çarptı.

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, önünde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yoldan çıkan EGO otobüsü ise üst geçidin beton bariyerine çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.