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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 31 yaralı

Çubuk-Ankara yolunda, iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı kazada 31 kişi yaralandı.

Güncel
  • 14.01.2025 09:43
  • Giriş: 14.01.2025 09:43
  • Güncelleme: 14.01.2025 09:51
Kaynak: AA
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 31 yaralı
Fotoğraf: AA

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

Çubuk-Ankara yolunun Güldarpı Mahallesi mevkisinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Fotoğraf: AA

Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi.

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