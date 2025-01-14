Ankara'da zincirleme trafik kazası: 31 yaralı
Çubuk-Ankara yolunda, iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı kazada 31 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.
Çubuk-Ankara yolunun Güldarpı Mahallesi mevkisinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi.