Ankara'da zincirleme trafik kazası: 31 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

Çubuk-Ankara yolunun Güldarpı Mahallesi mevkisinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Fotoğraf: AA

Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Fotoğraf: AA

Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi.