Ankara'da zincirleme trafik kazası

Ankara'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Güncel
  • 23.09.2025 13:43
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Ankata'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Şehit Murat Üçöz Alt Geçidi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları belirlenemeyen 3 araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

