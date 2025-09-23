Ankara'da zincirleme trafik kazası
Ankara'da zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi Şehit Murat Üçöz Alt Geçidi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları belirlenemeyen 3 araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.