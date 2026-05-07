Ankara dahil 17 emniyette FETÖ operasyonu: 23 kişi gözaltında

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü, 17 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu hakkında açıklama yaptı. Açıklamaya göre, emniyet içerisinde FETÖ'ye ilişkin faaliyet gösterdikleri iddia edilen 23 kişi gözaltına alındı.

  • 07.05.2026 10:57
  • Güncelleme: 07.05.2026 11:06
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Malatya merkezli 17 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 23 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, yürütülen operasyona ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre, FETÖ'ye ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde MİT Başkanlığı, İstihbarat Şube ve TEM ekiplerince çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar kapsamında bugün 17 kentte emniyet içerisinde FETÖ faaliyetleri yürüttükleri iddia edilenlere operasyon düzenlendi.

Malatya merkezli Adana, Ankara, Batman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 23 kişi gözaltına alındı.

