Ankara'daki aynı bölgede 3 trafik kazası: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Ankara'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Ölümlü kazanın ardından aynı bölgede 2 trafik kazası dah meydana geldi.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Elmadağ-Ankara yolunda B.C. idaresindeki kamyonet, emniyet şeridinde duran yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, kamyonet sürücüsü B.C. ile H.T. yaşamını yitirdi, A.Ş. yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülen A.Ş'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
ART ARDA 2 KAZA DAHA
Öte yandan, kazayı öğrenip olay yerine gelen kazazede yakınları da aynı yerde kaza yaptı. Olay yerinin yakınlarında bir süre sonra bir trafik kazası daha meydana geldi.
Kazalar nedeniyle Elmadağ-Ankara yolunda aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.