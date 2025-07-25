Ankara'daki aynı bölgede 3 trafik kazası: 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Elmadağ-Ankara yolunda B.C. idaresindeki kamyonet, emniyet şeridinde duran yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonet sürücüsü B.C. ile H.T. yaşamını yitirdi, A.Ş. yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülen A.Ş'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ART ARDA 2 KAZA DAHA

Öte yandan, kazayı öğrenip olay yerine gelen kazazede yakınları da aynı yerde kaza yaptı. Olay yerinin yakınlarında bir süre sonra bir trafik kazası daha meydana geldi.

Kazalar nedeniyle Elmadağ-Ankara yolunda aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.